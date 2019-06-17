NYT ответила на обвинения Трампа

07:40 Источник: РОСБАЛТ

Газета The New York Times опубликовала в Twitter ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене. В сообщении говорится, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, передает "Росбалт".

Как отметила редакция NYT, правительству было известно о содержании статьи до публикации, и «представители нацбезопасности президента Трампа» не высказали никаких опасений по поводу информации, содержащейся в статье.

Ранее газета опубликовала статью о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить в энергосистемы России вредоносное ПО.