NYT ответила на обвинения Трампа
07:40 17.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Газета The New York Times опубликовала в Twitter ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене. В сообщении говорится, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, передает "Росбалт".
Как отметила редакция NYT, правительству было известно о содержании статьи до публикации, и «представители нацбезопасности президента Трампа» не высказали никаких опасений по поводу информации, содержащейся в статье.
Ранее газета опубликовала статью о том, что американские спецслужбы пытаются внедрить в энергосистемы России вредоносное ПО.
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