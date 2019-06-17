Израильское поселение на Голанах назвали в честь Трампа
08:40 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Израильское поселение на Голанских высотах назвали в честь президента США – Рамат Трамп («Высоты Трампа»), передает радиостанция "Эхо Москвы".
Решение было одобрено накануне на выездном заседании правительства еврейского государства.
Новости
- 09:20 17.06.2019
- Часть малоимущих предложили лишить господдержки
- 09:05 17.06.2019
- США отложили публикацию политической части "сделки века"
- 09:00 17.06.2019
- Британия и РФ изучают возможности для разморозки дипотношений - The Guardian
- 08:30 17.06.2019
- Саакашвили заявил, что Порошенко не может пить украинское вино
- 08:15 17.06.2019
- Спецслужбы ДНР назвали причастных к убийству Захарченко
- 08:00 17.06.2019
- Сегодня в Москве до плюс 27 и без осадков
- 07:40 17.06.2019
- NYT ответила на обвинения Трампа
- 07:20 17.06.2019
- Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов
- 07:00 17.06.2019
- На юге России проведут пуски С-300
- 20:35 16.06.2019
- Фильм "Бык" Бориса Акопова получил гран-при "Кинотавра"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать