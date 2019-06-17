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Британия и РФ изучают возможности для разморозки дипотношений - The Guardian

09:00 17.06.2019 Источник: Lenta.ru

Великобритания и Россия изучают возможности для разморозки дипломатических отношений. Об этом сообщает The Guardian.

Страны не исключают, что российский лидер Владимир Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй могут встретиться в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет в конце июня в Японии. Издание отмечает, что встреча будет назначена только в том случае, если обе стороны будут уверены в продуктивности переговоров и смогут договориться о повестке.

Если встреча состоится, она станет первой после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

В Лондоне не ожидают, что Москва признает свою вину. Страна надеется, что Кремль предоставит гарантии того, что такие случаи не повторятся впредь. Тогда Британия сможет убедиться, что Россия сделала верные выводы.

После высылки британских дипломатов из Москвы Лондон потерял возможность анализировать ситуацию внутри России. Также спецслужбы двух стран должны продолжать взаимодействие, чтобы предотвращать потенциально опасные моменты. Все это подталкивает Британию к разморозке отношений после длительного конфликта.  Lenta.Ru

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