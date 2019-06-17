США отложили публикацию политической части "сделки века"

09:05 Источник: Газета.Ru

Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана ближневосточного урегулирования, так называемой «сделки века», до ноября. Об этом сообщает Axios.

По его словам, администрация США хотела опубликовать данную часть плана летом. Он также добавил, что эти планы скорректированы в связи с «новыми выборами» в Израиле. Гринблатт подчеркнул, что «сделке века» не помешает предвыборная кампания в США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео усомнился в «сделке века» по Израилю и Палестине. Газета.Ru

