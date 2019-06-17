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НОВОСТИ

Часть малоимущих предложили лишить господдержки

09:20 17.06.2019 Источник: Известия

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия». Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники.

Предложения подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.

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