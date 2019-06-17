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НОВОСТИ

На марш протеста в Гонконге вышла четверть населения города

09:32 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Новый марш протеста прошел в Гонконге. Организаторы говорят, что собрали почти 2 млн. человек, почти четверть от числа жителей города. В полиции утверждают, что демонстрантов было около 340 тысяч. Сама акция прошла без происшествий. Она состоялась на фоне извинений главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам. Она признала ошибку, которая привела к острому кризису в автономии. До этого власти Гонконга приостановили рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции в КНР. Неделю назад демонстрация против этого документа собрала около миллиона человек.  Эхо Москвы

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