На марш протеста в Гонконге вышла четверть населения города
09:32 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Новый марш протеста прошел в Гонконге. Организаторы говорят, что собрали почти 2 млн. человек, почти четверть от числа жителей города. В полиции утверждают, что демонстрантов было около 340 тысяч. Сама акция прошла без происшествий. Она состоялась на фоне извинений главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам. Она признала ошибку, которая привела к острому кризису в автономии. До этого власти Гонконга приостановили рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции в КНР. Неделю назад демонстрация против этого документа собрала около миллиона человек. Эхо Москвы
Новости
- 10:32 17.06.2019
- Страны-обладатели ядерного оружия продолжают модернизировать свои арсеналы
- 10:20 17.06.2019
- Возобновился рост числа банкротств российских компаний
- 10:05 17.06.2019
- Греция угрожает Турции санкциями со стороны ЕС
- 10:00 17.06.2019
- Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
- 09:20 17.06.2019
- Часть малоимущих предложили лишить господдержки
- 09:05 17.06.2019
- США отложили публикацию политической части "сделки века"
- 09:00 17.06.2019
- Британия и РФ изучают возможности для разморозки дипотношений - The Guardian
- 08:40 17.06.2019
- Израильское поселение на Голанах назвали в честь Трампа
- 08:30 17.06.2019
- Саакашвили заявил, что Порошенко не может пить украинское вино
- 08:15 17.06.2019
- Спецслужбы ДНР назвали причастных к убийству Захарченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать