Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
10:00 17.06.2019
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.
Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные)зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения. На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).
Также высокие показатели распространённости рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
В целом по стране показатель распространённости злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения.
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