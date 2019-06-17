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НОВОСТИ

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

10:00 17.06.2019

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные)зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения. На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

Также высокие показатели распространённости рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В целом по стране показатель распространённости злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения. 

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