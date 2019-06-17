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НОВОСТИ

Греция угрожает Турции санкциями со стороны ЕС

10:05 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Греция пригрозила Турции санкциями со стороны Евросоюза. Греческий премьер-министр Алексис Ципрас потребовал от Анкары остановить работы по подготовке к бурению в  исключительной экономической зоне Кипра. В том районе ранее были обнаружены большие месторождения природного газа. Турция отправила туда судно «Фатих». Власти греческой части Кипра выдали ордер на арест корабля и экипажа. Турецкая сторона пригрозила, что будет отстаивать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением армии. Эхо Москвы

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