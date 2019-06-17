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НОВОСТИ

Страны-обладатели ядерного оружия продолжают модернизировать свои арсеналы

10:32 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Страны с ядерным оружием продолжают модернизировать свои арсеналы. Это говорится в ежегодном докладе Стокгольмского Международного Института исследований проблем мира. Эксперты отмечают, что перспективы сокращения ядерных сил России и США, на которые приходится более 90 процентов всего атомного оружия в мире, кажется всё более маловероятными. В настоящий момент в состоянии повышенной боевой готовности находятся почти 2 тысячи ракет с ядерными боеголовками.  Эхо Москвы

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