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Румыния не обсуждает вопрос убежища молдавскому бизнесмену Плахотнюку

11:00 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния не обсуждает вопрос о предоставлении убежища молдавскому олигарху, лидеру правящей прежде Демократической партии Владимиру Плахотнюку, которому грозит тюремный срок. Об этом заявил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Нет, мы не обсуждаем вопрос предоставления ему политического убежища", - заявил глава румынского МИД. Он также подчеркнул, что Румыния "не поддерживает конкретные политические силы в Молдавии, а выступает в поддержку государственных институтов".

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что допустившие преступления представители прежней власти будут отвечать строго по закону.

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