Большинство финнов против вступления страны в НАТО - опрос
11:05 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного по заказу финских общественных организаций сферы обороны, среди которых Союз резервистов и Союз офицеров резерва.
Опрос проводился среди тысячи человек путем личного собеседования в период с 4 по 25 апреля 2019 года.
"Лишь 14% финнов хотели бы, чтобы страна подала заявку на вступление в НАТО прямо сейчас или в ближайшие годы. Отрицательно к присоединению к блоку относятся 36% опрошенных", - говорится в сообщении на сайте Союза резервистов. При этом среди финских резервистов отношение к НАТО более положительное. Так, 33% из них готовы были бы к вступлению Финляндии в НАТО в ближайшее время, возражает только каждый пятый из них.
В то же время 44% жителей Финляндии считают правильным сохранить за страной возможность подать заявку в НАТО. Однако 36% заявили, что поддерживают политику республики по неприсоединению к военным блокам, 33% хотели бы развивать оборонное измерение ЕС, 12% выступают за военный союз со Швецией. Среди резервистов неприсоединение к военным союзам поддерживают 27%.
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