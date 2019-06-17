Саакашвили предложил убрать из Киева административный центр

11:20 Источник: Известия

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Политик считает, что администрацию надо перенести в другое здание за пределы города, чтобы «начать всё с чистого листа».



Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.



Саакашвили в 2016 году был лишен украинского гражданства и выслан в Польшу. Также ему запретили въезд на Украину до 2021 года. Однако 28 мая новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. На следующий день политик прибыл в страну. Известия

