Саакашвили предложил убрать из Киева административный центр
11:20 17.06.2019 Источник: Известия
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».
Политик считает, что администрацию надо перенести в другое здание за пределы города, чтобы «начать всё с чистого листа».
Он привел пример грузинского Кутаиси, где парламент перенесли в строение, по словам Саакашвили, хуже, чем здание Верховной рады.
Саакашвили в 2016 году был лишен украинского гражданства и выслан в Польшу. Также ему запретили въезд на Украину до 2021 года. Однако 28 мая новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. На следующий день политик прибыл в страну. Известия
НОВОСТИ
- 12:05 17.06.2019
- Более тысячи заключенных за год были отправлены из колоний в отпуск - ФСИН
- 12:00 17.06.2019
- При поддержке фонда "Базис" в МГУ создан Институт теоретической и математической физики
- 11:32 17.06.2019
- США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток - CNN
- 11:05 17.06.2019
- Большинство финнов против вступления страны в НАТО - опрос
- 11:00 17.06.2019
- Румыния не обсуждает вопрос убежища молдавскому бизнесмену Плахотнюку
- 10:32 17.06.2019
- Страны-обладатели ядерного оружия продолжают модернизировать свои арсеналы
- 10:20 17.06.2019
- Возобновился рост числа банкротств российских компаний
- 10:05 17.06.2019
- Греция угрожает Турции санкциями со стороны ЕС
- 10:00 17.06.2019
- Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
- 09:32 17.06.2019
- На марш протеста в Гонконге вышла четверть населения города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать