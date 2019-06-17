При поддержке фонда "Базис" в МГУ создан Институт теоретической и математической физики

12:00

В Московском государственном университете им.М.В. Ломоносова начал работу Институт теоретической и математической физики, созданный при поддержке фонда «Базис». Это новое подразделение МГУ, которое займется научными исследованиями и подготовкой специалистов в области фундаментальной физики.



Институт теоретической и математической физики МГУ (ИТМФ) – центр перспективных исследований в области фундаментальной теоретической и математической физики. В сферу научной и образовательной деятельности ИТМФ входят теория струн и квантовая гравитация, конформные теории поля и голография, интегрируемые системы, квантовая теория поля и математические методы.

Совместно с физическим факультетом МГУ институт проводит факультативы, спецкурсы и обзорные лекции. Специалисты ИТМФ руководят научной работой студентов и аспирантов. В сентябре ИТМФ и физический факультет открывают магистерскую программу «Квантовая гравитация и математическая физика», направленную на подготовку специалистов в области теоретической физики фундаментальных взаимодействий.

Директор института – Аркадий Цейтлин, российский и британский ученый-физик, профессор Imperial College London, один из крупнейших в мире специалистов по теории суперструн и теории поля. Стратегию развитию института определяет научный совет, куда входят ведущие физики и математики и международные эксперты по высшему образованию.

К открытию ИТМФ была приурочена международная конференция «Современные достижения в теоретической физике фундаментальных взаимодействий». С докладами на ней выступили выдающиеся российские и зарубежные ученые. Одним их самых ярких мероприятий конференции стала обзорная лекция профессора университета Миннесоты Михаила Шифмана «Вторая жизнь квантовой теории поля», посвященная переосмыслению современного развития квантовой теории поля. Лекция была ориентирована на студентов, аспирантов и молодых ученых, но все участники конференции посетили ее с большим интересом.

Фонд развития теоретической физики и математики «Базис» основан в 2016 году. Задачи фонда – развитие исторически сильных в России школ теоретической физики и математики, трансформация отечественной научной среды, создание карьерных перспектив для научных работников. Фонд выделяет гранты на исследования и участие в крупнейших научных программах, ежегодно проводит международную летнюю школу по теоретической физике. В рамках сотрудничества с МГУ фонд выделяет стипендии для студентов и аспирантов и гранты для преподавателей университета. Гранты выдаются через открытые конкурсы, заявки оценивают независимые экспертные советы. В 2018 году поддержку фонда получили более четырехсот ученых и преподавателей.

По информации пресс-службы фонда «Базис»



