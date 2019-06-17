Более тысячи заключенных за год были отправлены из колоний в отпуск - ФСИН

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Замглавы ФСИН России: за год больше тысячи заключённых из колоний были отправлены домой в отпуск. Это обычная практика - такая мера поощрения применяется к осуждённым за хорошее поведение, объяснил в интервью «Говорит Москва» заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

«Для этого нужно, чтобы было примерное поведение в течение года, не было взысканий и чтобы человек трудился, работал, и положительно характеризовался. Чаще такой отпуск предоставляется на территории колонии. Заключенного переселяют в более комфортные условия, частично освобождают от работ».



Максименко добавил, что в исключительных случаях по решению администрации заключенный может быть отпущен и домой, к родственникам.



«Отпуск за пределами исправительного учреждения нужен, чтобы человек смог адаптироваться к нормальной жизни и не терять связь с родными и близкими. Мера применяется достаточно часто. В прошлом году в отпуска были отправлены больше 1000 человек, отбывающих наказание. Все они вернулись в колонии. Никто не сбежал и даже не пытался. Это еще раз доказывает, что мера правильная и применялась к правильным людям, тем, кто на самом деле примерно себя вёл. Отпуск - очень хорошая воспитательная мера. Другие заключенные смотрят на тех, кто побывал в отпуске, и стараются вести себя хорошо. Это стимул для них».



По словам замглавы ФСИН, поощрение в виде отпуска может применяться ко всем заключённым независимо от тяжести совершённого преступления. В этой части никто из осуждённых не ущемлён в правах, пояснил Максименко.



Ранее Telegram-канал «Незыгарь» написал, что руководство ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, в которой содержатся бывшие судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, отпускает заключённых домой.



На опубликованном видео один из осуждённых покидает на 14 суток колонию в сопровождении начальника отдела безопасности ИК-3.

