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НОВОСТИ

Во французском Ле-Бурже открывается Международный авиасалон

12:32 17.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Международный авиасалон открывается сегодня во французском Ле-Бурже. Россия покажет только самолёт— амфибию Бе-200 и многоцелевой вертолёт «Ансат». Военная продукция будет представлена только моделями. Глава Рособоронэкспорта объяснил это недобросовестной конкуренцией. По его словам, Россия в прошлом году продала боевую авиацию и комплектующие более чем на 6 миллиардов долларов.  Эхо Москвы

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