Ядерных бомб в мире стало меньше

13:00 Источник: НГ-Online

Но страны, обладающие данным оружием, продолжают его модернизировать



Общее количество ядерных боезарядов в мире за последний год сократилось на 600 единиц, однако страны, располагающие ядерными арсеналами, по-прежнему занимаются их модернизацией, говорится в ежегодном обзоре Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение ядерных боеголовок в 2018 году, все страны, располагающие ядерным оружием, продолжают модернизировать ядерные арсеналы» (см. "НГ"), – говорится в пресс-релизе SIPRI, который цитирует Интерфакс

Согласно докладу, количество ядерных боеголовок сократилось с 14465 до 13865, причем в основном это произошло благодаря действиям в рамках договора СНВ-3 США и РФ, которые располагают 90% ядерных вооружений в мире. Всего ядерное оружие есть у девяти стран – США, РФ, КНР, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана, Израиля и КНДР.

По оценкам SIPRI, из 13865 ядерных боезарядов 3750 готовы к боевому применению.

«Перспективы дальнейшего сокращения – путем переговоров – российских и американских ядерных сил выглядят все менее правдоподобными, если учитывать политические и военные разногласия между двумя странами», – отмечается в пресс-релизе.

Также в SIPRI полагают, что США и Великобритания раскрывают важную информацию о ядерных арсеналах, и некоторую информацию предоставляет Франция. В тоже время Россия, передавая данные американской стороне, не обнародует публично подробную информацию о собственных ядерных силах.

Мало сведений на эту тему также предоставляют Индия и Пакистан. КНДР, признавая факт ядерных испытаний, не раскрывает данные о ядерном арсенале, а Израиль придерживается политики неразглашения сведений о своем ядерном оружии, добавили в SIPRI.

А.Р.



