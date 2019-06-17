Офицер бельгийской разведки был уволен лишь из подозрения в шпионаже на РФ - СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офицер бельгийской военной разведки был уволен по простому подозрению в будто бы имевшем место шпионаже в пользу России без явных тому доказательств. Об этом сообщила в понедельник газета "Либр Бельжик".

По информации газеты, инцидент произошел в 2015 году, однако сведения о нем стали достоянием общественности только сейчас. По ее информации, офицер в ранге майора, работавший в бельгийской Службе общей разведки и информации (SGRS), с 2004 года был заподозрен в связях с неназванным русским крупным предпринимателем, который "входил в круг общения" бельгийского разведчика, в сферу деятельности которого по должности входили бизнес и сбор экономической информации, включая сведения об экспортно-импортных операциях со странами бывшего Советского Союза. Газета отмечает, что офицер имел доступ к секретной документации, в частности спискам других сотрудников службы разведки. Имя офицера спецслужбы не раскрывается, газета называет майора вымышленным именем Карел.

Проведенное в отношении него служебное расследование не нашло доказательств шпионажа в пользу России, однако, его все равно отстранили от службы из предосторожности. Сам экс- разведчик заявил в интервью бельгийским СМИ, что ему "не дали возможности объясниться в истинном значении его деловых контактов".

Увольнение по подозрению в шпионаже в пользу России без доказательств уже становится нормой для бельгийских спецслужб. В феврале этого года достоянием СМИ стал громкий скандал в разведывательных кругах Бельгии, когда от работы был отстранен глава бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре за "многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью," и в связи с подозрениями в шпионаже на Россию. Никаких конкретных обвинений в шпионаже в пользу России ему так и не было предъявлено.