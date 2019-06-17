В МВД Грузии сочли недопустимыми призывы создать народные отряды для борьбы с геями

13:32 Источник: Эхо Москвы

Полиция Грузии назвала недопустимыми призывы создать народные отряды для борьбы с геями. В МВД объявили о начале расследования. Накануне бизнесмен Леван Васадзе призвал граждан объединиться, чтобы не допустить шествия в Тбилиси представителей секс-меньшинств. На прошлой неделе ЛГБТ-активисты провели акцию с требованием к правительству их защитить. Ранее против проведения гей-парада выступила грузинская церковь. Эхо Москвы