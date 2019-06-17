Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны против РФ со стороны США

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Об этом он заявил журналистам, комментируя утверждения газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг эти сообщения.

"Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", - сказал он.