Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны против РФ со стороны США
15:12 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Об этом он заявил журналистам, комментируя утверждения газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп уже опроверг эти сообщения.
"Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", - сказал он.
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