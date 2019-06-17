Балтфлот готовится отразить десант НАТО

14:32 Источник: НГ-Online

Балтийский флот (БФ) ВМФ России на фоне маневров НАТО «Балтопс-2019» (см. "НГ") провел противодесантные учения. Военнослужащие соединения морской пехоты БФ отработали в Калининградской области действия по отражению наступления сил условного противника с моря.



«В ходе учений десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты отработали действия сил в противодесантной обороне. На этапе боевой стрельбы удар с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли артиллерийские батареи самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», морские пехотинцы для пресечения атаки десантного отряда условного противника применили реактивные системы залпового огня «Град», – говорится в сообщении пресс-службы БФ. По данным штаба БФ, всего в маневрах задействовано более 500 морских пехотинцев, около 70 единиц боевой техники, 10 самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что в маневрах военно-морских сил НАТО «Балтопс-2019» принимают участие корабли и авиационная техника шестнадцати стран альянса. Это Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, а также страны партнеры НАТО – Финляндии, Швеции. При этом по легенде учений планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России. То есть речь идет не об отработке операций по предотвращению высадки «десанта русских», а о высадке десанта сил НАТО (см. "НГ").

А.Р.



