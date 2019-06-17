В Петербурге появилось граффити против строительства храма в парке

15:00

Уличный художник Loketski изобразил на одной из берез в Южно-Приморском парке Петербурга патриарха Кирилла, портрет венчает ироничная надпись «хрум-хрум». По всей видимости, надпись намекает на "поглощение" РПЦ общественных пространств.

«Массовая застройка храмами городских скверов — скверный план, я считаю. Тем более, без спроса горожан. Россия — многоконфессиональная страна, и ни одна религия по Конституции не имеет привилегированного статуса», — написал художник в Instagram.

По его словам, никто не спрашивает петербуржцев, в парках помимо православных гуляют атеисты, буддисты, католики, мусульмане, протестанты, индуисты… И множество еще неопределившихся в своем мировоззрении граждан.

Ранее художник нарисовал на дверях павильона Пулковской обсерватории граффити с изображением английского физика Стивена Хокинга. Loketski приписал всемирно знаменитому ученому фразу патриарха Кирилла, о том, что в России строятся по три храма в сутки. mr-7.ru