СПЧ просит правительство запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
15:32 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству РФ запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Соответствующие предложения опубликованы в понедельник на сайте СПЧ по итогам прошедшего в марте заседания по предотвращению образования отходов.
СПЧ рекомендует кабмину "обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Ранее СПЧ опубликовал письмо Роспотребнадзора, в котором была отражена аналогичная позиция ведомства.
НОВОСТИ
- 16:32 17.06.2019
- В РФ определили самые солнечные города
- 16:12 17.06.2019
- Процесс отстранения президента от должности начался в Албании
- 16:00 17.06.2019
- Позиция РПЦ может оставить музей им. Андрея Рублева без помещений
- 15:12 17.06.2019
- Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны против РФ со стороны США
- 15:00 17.06.2019
- В Петербурге появилось граффити против строительства храма в парке
- 14:32 17.06.2019
- Балтфлот готовится отразить десант НАТО
- 14:12 17.06.2019
- Информации о возможности встречи Путина и Терезы Мэй на саммите G20 пока нет - Песков
- 14:00 17.06.2019
- Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева
- 13:32 17.06.2019
- В МВД Грузии сочли недопустимыми призывы создать народные отряды для борьбы с геями
- 13:20 17.06.2019
- В Екатеринбурге демонтировали табличку с надписью "Город бесов"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать