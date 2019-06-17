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СПЧ просит правительство запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

15:32 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству РФ запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность. Соответствующие предложения опубликованы в понедельник на сайте СПЧ по итогам прошедшего в марте заседания по предотвращению образования отходов.

СПЧ рекомендует кабмину "обеспечить разработку и утверждение нормативных правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Ранее СПЧ опубликовал письмо Роспотребнадзора, в котором была отражена аналогичная позиция ведомства.

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