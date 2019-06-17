В РФ определили самые солнечные города

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Названы самые солнечные города России. Первое место занял Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2 тысячи 797 часов.

На втором месте Хабаровск — там зафиксировано 2 тысячи 449 часов. Отчёт опубликован в официальной группе Росгидромета в соцсети «ВКонтакте».



Звание самого ветреного места в России получила территория возле мыса Тайгонос в Магаданской области. Там порывы могут достигать 58 метров в секунду. Говорит Москва

