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НОВОСТИ

В РФ определили самые солнечные города

16:32 17.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Названы самые солнечные города России. Первое место занял Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2 тысячи 797 часов.

На втором месте Хабаровск — там зафиксировано 2 тысячи 449 часов. Отчёт опубликован в официальной группе Росгидромета в соцсети «ВКонтакте».

Звание самого ветреного места в России получила территория возле мыса Тайгонос в Магаданской области. Там порывы могут достигать 58 метров в секунду.  Говорит Москва

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