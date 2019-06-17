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Вашингтон готов ввести пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд

17:00 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США готова в условиях отсутствия торгового соглашения с Китаем ввести пошлины на импорт китайских товаров и услуг общей суммой в 300 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник телеканалу Си-эн-би-си министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Мы, в конце концов, заключим сделку. Но если этого не произойдет, президент [США Дональд Трамп] будет только рад продолжать реализацию мер по пошлинам, о которых мы объявляли", - отметил Росс. По его словам, речь идет в том числе о решениях, исполнение которых Вашингтон временно отложил.

Министр торговли также указал на готовность США ввести пошлины на импорт продукции автомобилестроительной промышленности из Китая и Европейского союза. "Ситуация на авторынке США на данный момент является самой здоровой в мире. На китайском рынке наблюдается обвал, на европейском рынке - замедление [роста]", - пояснил свою мысль Росс и уточнил, что США рассчитывают за счет пошлин стимулировать приток иностранных инвестиций на свой авторынок.

Глава Минторга повторил свое мнение о том, что США и Китай заключат торговое соглашение, но в ходе переговоров делегаций, а не на встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард ранее предупредила, что торговая война между США и Китаем может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5 п. п. в 2020 году.

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