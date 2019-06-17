В результате стрельбы на рынке в Азербайджане погибли четыре человека

17:12 Источник: Эхо Москвы

4 человека убиты в результате стрельбы на рынке в Азербайджане. Инцидент произошёл на северо-западе страны. Как сообщают местные СМИ, огонь открыл бывший заключённый. Как сообщает бакинское агентство «Репорт», мужчина недавно вышел на свободу. Среди погибших женщина и двое её детей. Предполагается, что причиной стрельбы стала кровная вражда между семьями. Эхо Москвы