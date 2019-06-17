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Ракетно-космическую отрасль на форуме "Армия-2019" будет представлена только Центром им. М. В. Хруничева

18:30 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос не будет участвовать в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", говорится в документе организаторов выставки, имеющемся в распоряжении ТАСС. Ранее госкорпорация участвовала во всех военно-технических форумах "Армия".

Согласно перечню предприятий, участвующих в форуме, ракетно-космическая отрасль будет представлена только Центром им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет- носителей "Протон-М" и "Ангара"), у которого будет свой стенд.

ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий Роскосмоса.

В Центре Хруничева подтвердили ТАСС свое участие в выставке. "В период работы Международного военно- технический форума "Армия-2019" продукция ГКНПЦ им. М. В. Хруничева будет представлена на отдельном стенде", - сообщили в пресс-службе предприятия.


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