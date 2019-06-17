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Международный конкурс имени П. И. Чайковского открыли Голодец и Гергиев

20:30 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского открылся в понедельник в Большом зале Московской консерватории концертом Симфонического оркестра Мариинского театра и обладателей гран-при предыдущих конкурсов - пианиста Даниила Трифонова и баритона Ариунбаатара Ганбаатара. Официальный старт "музыкальной олимпиаде" дали сопредседатели оргкомитета конкурса вице-премьер Ольга Голодец и глава Мариинского театра Валерий Гергиев, передает корр. ТАСС.

"Сегодня мы собрались на открытии одного из самых замечательных музыкальных событий мира. В 16-й раз здесь, в Москве, мы открываем Конкурс Чайковского, - объявила Голодец. - Мы 60 лет являемся свидетелями проведения Конкурса Чайковского, и я надеюсь, что 16-й раз будет таким же успешным, как и предыдущие, и откроет новые имена".

Вице-премьер также обратилась со словами благодарности к жюри смотра и пожелала удачи конкурсантам. К первому туру допущены 228 музыкантов из 36 стран.

Маэстро Гергиев также пожелал успеха своим "молодым коллегам". "Дай бог, чтобы они раскрылись максимально ярко в эти важнейшие для всех нас дни конкурса", - отметил он. "А теперь слово Петру Ильичу Чайковскому", - пошутил он, встав за пульт оркестра Мариинского театра. Программу праздничного вечера составили сочинения русского классика.


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