0
0
0
НОВОСТИ

Зарегистрирована первая партия на внеочередных выборах в Верховную раду - ЦИК Украины

22:30 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала список первой политической партии на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сказано в сообщении комиссии.

"ЦИК зарегистрировал 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в депутаты, включенных в список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении по итогам заседания, которое состоялось в понедельник. Таким образом, в настоящее время всего зарегистрирован 461 кандидат в депутаты в одномандатных округах, а также одна политическая партия в многомандатном округе. Выдвижение кандидатов в одномандатных округах от партий завершилось 10 июня, а сроки самовыдвижения кандидатов истекают 20 июня. Согласно календарному плану комиссии, в целом регистрация кандидатов завершается 25 июня.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 17.06.2019
Форум по Палестине может пройти без представителей Израиля
0
158
20:30 17.06.2019
Международный конкурс имени П. И. Чайковского открыли Голодец и Гергиев
0
199
19:30 17.06.2019
Международную филателистическую выставку в Китае посетило более 400 тыс. человек
0
249
18:30 17.06.2019
Ракетно-космическая отрасль на форуме "Армия-2019" будет представлена только Центром им. М. В. Хруничева
0
295
17:40 17.06.2019
Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ - источник
0
329
17:12 17.06.2019
В результате стрельбы на рынке в Азербайджане погибли четыре человека
0
378
17:00 17.06.2019
Вашингтон готов ввести пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд
0
358
16:32 17.06.2019
В РФ определили самые солнечные города
0
380
16:12 17.06.2019
Процесс отстранения президента от должности начался в Албании
0
370
16:00 17.06.2019
Позиция РПЦ может оставить музей им. Андрея Рублева без помещений
0
409

Возврат к списку