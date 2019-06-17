Зарегистрирована первая партия на внеочередных выборах в Верховную раду - ЦИК Украины

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала список первой политической партии на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сказано в сообщении комиссии.

"ЦИК зарегистрировал 100 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 164 кандидата в депутаты, включенных в список политической партии "Гражданская позиция" в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении по итогам заседания, которое состоялось в понедельник. Таким образом, в настоящее время всего зарегистрирован 461 кандидат в депутаты в одномандатных округах, а также одна политическая партия в многомандатном округе. Выдвижение кандидатов в одномандатных округах от партий завершилось 10 июня, а сроки самовыдвижения кандидатов истекают 20 июня. Согласно календарному плану комиссии, в целом регистрация кандидатов завершается 25 июня.



