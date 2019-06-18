Около тысячи военнослужащих США отправятся на Ближний Восток из-за Ирана
07:00 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил в понедельник отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих "в оборонительных целях" на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.
"В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока", - отмечается в документе.
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