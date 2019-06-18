Названа причина смерти экс-президента Египта
07:15 18.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Причиной смерти 67-летнего бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси стал сердечный приступ. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на гостелевидение Египта.
Мурси скончался после своего выступления с речью в суде. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, однако там врачи констатировали его смерть.
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