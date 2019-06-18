Названа причина смерти экс-президента Египта

07:15 Источник: РОСБАЛТ

Причиной смерти 67-летнего бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси стал сердечный приступ. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на гостелевидение Египта.

Мурси скончался после своего выступления с речью в суде. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, однако там врачи констатировали его смерть.



