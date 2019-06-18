Задержаны подозреваемые в краже икон из храма в Подмосковье

07:45 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники полиции задержали шестерых человек по подозрению в хищении икон из православного храма в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Московского уголовного розыска и МУ МВД России «Раменское» раскрыли дерзкое и резонансное преступление, совершенное в ночь с 29 на 30 января. Установлено, что четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района (городского округа - прим. Агентства «Москва») Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская», в честь которого в 1708 г. князем Волконским был возведен этот храм», - рассказала И.Волк.

Кроме того, были похищены иконы «Спас Вседержитель», «Богоматерь Страстная», а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

«Следственным управлением МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). К раскрытию этого преступления подключились оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата. Спустя всего девять дней после происшествия им удалось найти ростовую икону «Преподобный Сергий Радонежский» начала XX века и «Богоматерь Страстную» первой трети XIX века. Святыни находились в квартире перекупщика в Ярославле. Еще через неделю на Вернисаже в Измайлово были обнаружены иконы «Троица Новозаветная» и «Преподобный Серафим Саровский», - добавила И.Волк.

По ее словам, вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном административных округах Москвы были задержаны четверо подозреваемых, один из которых был ранее судим. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

«В дальнейшем был установлен и заключен под стражу один из заказчиков преступления, который скрывался в Республике Калмыкия. 20 мая в одном из гаражно-строительных кооперативов на ул. Зорге в Москве задержан предполагаемый организатор противоправного деяния, который около пяти лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Древние образа Божией Матери «Смоленская» и «Спас Вседержитель» он успел продать за 75 тыс. долл. в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России», - отметила И.Волк.

Она пояснила, что предполагаемый организатор преступления четыре раза ездил в храм села Кривцы Раменского городского округа, где планировал противоправное деяние и прорабатывал его детали.

«В ходе обысков у задержанных изъяты план-схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Руководство ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками МУ МВД России «Раменское» передали в храм найденные святыни», - заключила И.Волк.