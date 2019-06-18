Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 18 июня
08:40 18.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность, небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 18 июня. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
«Предстоящим днем в Московском регионе будет «набирать силы» антициклональный вихрь с запада. Атмосферные разделы, определявшие характер погоды прошедшей ночью, сместятся к соседним восточным областям, где и отметятся ливнями, у нас же дождь пройдет лишь местами и подойдет под классификацию «небольшой», но при этом (атмосфера неустойчивая) не исключены и грозы. По сведениям метеобюро Москвы и области, сегодня при переменной облачности воздух прогреется до 25-27 градусов тепла в Москве и до плюс 23-28 - по области. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что геомагнитный фон 18 июня прогнозируется неустойчивый.
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