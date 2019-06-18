0
0
34
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 18 июня

08:40 18.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность, небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 18 июня. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе будет «набирать силы» антициклональный вихрь с запада. Атмосферные разделы, определявшие характер погоды прошедшей ночью, сместятся к соседним восточным областям, где и отметятся ливнями, у нас же дождь пройдет лишь местами и подойдет под классификацию «небольшой», но при этом (атмосфера неустойчивая) не исключены и грозы. По сведениям метеобюро Москвы и области, сегодня при переменной облачности воздух прогреется до 25-27 градусов тепла в Москве и до плюс 23-28 - по области. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что геомагнитный фон 18 июня прогнозируется неустойчивый.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.06.2019
Леонид Волков вышел на свободу
0
24
09:20 18.06.2019
Польский десантный корабль получил пробоину на учениях НАТО
0
50
09:05 18.06.2019
На въезде в Екатеринбург появилась надпись "Город храбрых"
0
72
09:00 18.06.2019
Над зданием администрации шведской коммуны подняли флаг СССР
0
80
08:20 18.06.2019
Путин назвал общую цель всех стран мира
0
154
08:00 18.06.2019
Трамп призвал "падшую NYT" раскрыть свой источник информации
0
176
07:45 18.06.2019
Задержаны подозреваемые в краже икон из храма в Подмосковье
0
179
07:35 18.06.2019
Трамп объявил о массовой депортации мигрантов
0
191
07:15 18.06.2019
Названа причина смерти экс-президента Египта
0
201
07:00 18.06.2019
Около тысячи военнослужащих США отправятся на Ближний Восток из-за Ирана
0
212

Возврат к списку