Над зданием администрации шведской коммуны подняли флаг СССР
09:00 18.06.2019 Источник: Известия
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Смотритель учреждения обнаружил флаг и сразу его снял. Начальник охраны Густаф Сундман заявил журналистам, что служба безопасности относится к инциденту серьезно и доложит о нем полиции. Однако до сих пор так и не ясно, кто поднял советское знамя. Отмечается, что допуск в здание муниципалитета имеют только служащие коммуны.
«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем», — пояснил Сандман.
В данный момент над зданием вновь поднят флаг коммуны. Тэбю находится на втором месте в стране по уровню среднего дохода населения и на шестом по доле жителей с полным высшим образованием. Известия
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