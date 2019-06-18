Леонид Волков вышел на свободу

09:32 Источник: Эхо Москвы

Леонид Волков вышел этим утром на свободу. Он отбывал административный арест за организацию митингов в прошлом году против пенсионной реформы в Москве и Петербурге. 22 мая ему дали 20 суток. Затем 10 июня снова арестовали на 15 суток, потом суд сократил срок ареста. Эхо Москвы