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НОВОСТИ

Леонид Волков вышел на свободу

09:32 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Леонид Волков вышел этим утром на свободу. Он отбывал административный арест за организацию митингов в прошлом году против пенсионной реформы в Москве и Петербурге. 22 мая ему дали 20 суток. Затем 10 июня снова арестовали на 15 суток, потом суд сократил срок ареста.  Эхо Москвы

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