РФ сократила вложения в госбумаги США до минимума за 12 лет
10:05 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума за последние 12 лет. В апреле этот показатель упал почти до 12 миллиардов долларов. Месяцем ранее вложения составляли свыше 13,5 миллиардов. Это следует из данных Минфина США, опубликованных на его сайте. В мае 2007-го вложения в американские госбумаги составляли 11,8 миллиарда. Позднее, Москва стала резко наращивать этот показатель, доведя его уже в июне до 33,5 миллиарда. Максимальной отметки вложения России в госдолг США достигли в октябре 2010-го — 176 с лишним миллиардов. Эхо Москвы
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