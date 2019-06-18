Кандидат в губернаторы Челябинской области выступил против строительства церквей

11:00

Претендент на пост губернатора Челябинской области Андрей Аюпов выступил против выделения земли под объекты «темных религий».

В своем заявлении Андрей Аюпов уточняет, что с данной просьбой обращается, «учитывая многочисленные пожелания прогрессивных и продвинутых граждан Челябинской области, а также учитывая международный опыт по очистке страновых территорий от темных религий или инструментов оружия массового поражения, как к примеру произошло в Исландии ( орфография и пунктуация сохранена, – прим. ред.)».

Под этими яркими определениями челябинец подразумевает, как оказалось, православные церкви и храмы. Поэтому Андрей Аюпов обратился к главе региона Алексею Текслеру с просьбой издать распоряжение с запретов выдавать земли под строительство этих объектов, «изымающих души и накладывающих проклятия при крещении» по мнению автора заявления. cheltoday.ru

