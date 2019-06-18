Кандидат в губернаторы Челябинской области выступил против строительства церквей
11:00 18.06.2019
Претендент на пост губернатора Челябинской области Андрей Аюпов выступил против выделения земли под объекты «темных религий».
В своем заявлении Андрей Аюпов уточняет, что с данной просьбой обращается, «учитывая многочисленные пожелания прогрессивных и продвинутых граждан Челябинской области, а также учитывая международный опыт по очистке страновых территорий от темных религий или инструментов оружия массового поражения, как к примеру произошло в Исландии ( орфография и пунктуация сохранена, – прим. ред.)».
Под этими яркими определениями челябинец подразумевает, как оказалось, православные церкви и храмы. Поэтому Андрей Аюпов обратился к главе региона Алексею Текслеру с просьбой издать распоряжение с запретов выдавать земли под строительство этих объектов, «изымающих души и накладывающих проклятия при крещении» по мнению автора заявления. cheltoday.ru
НОВОСТИ
- 11:05 18.06.2019
- СВР знает о новых планах кибератак на РФ - Нарышкин
- 10:32 18.06.2019
- В аэропорту Новосибирска "взбунтовались" пассажиры задержанного рейса
- 10:20 18.06.2019
- ООН прогнозирует сокращение населения России
- 10:05 18.06.2019
- РФ сократила вложения в госбумаги США до минимума за 12 лет
- 10:00 18.06.2019
- Посол Украины обвинил немецких политиков в предательстве
- 09:32 18.06.2019
- Леонид Волков вышел на свободу
- 09:20 18.06.2019
- Польский десантный корабль получил пробоину на учениях НАТО
- 09:05 18.06.2019
- На въезде в Екатеринбург появилась надпись "Город храбрых"
- 09:00 18.06.2019
- Над зданием администрации шведской коммуны подняли флаг СССР
- 08:40 18.06.2019
- Москвичей предупредили о неустойчивом геомагнитном фоне 18 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать