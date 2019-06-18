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СВР знает о новых планах кибератак на РФ - Нарышкин

11:05 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег. "Конечно, у Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

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