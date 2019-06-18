Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

