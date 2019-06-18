Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой
11:32 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
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