0
0
112
НОВОСТИ

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой

11:32 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 18.06.2019
Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится - Песков
0
26
12:20 18.06.2019
КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности
0
55
12:05 18.06.2019
Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос
0
75
12:00 18.06.2019
Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции - СМИ
0
86
11:20 18.06.2019
Зеленский решил, о чем он поговорит с Путиным на первой встрече
0
138
11:05 18.06.2019
СВР знает о новых планах кибератак на РФ - Нарышкин
0
139
11:00 18.06.2019
Кандидат в губернаторы Челябинской области выступил против строительства церквей
0
185
10:32 18.06.2019
В аэропорту Новосибирска "взбунтовались" пассажиры задержанного рейса
0
189
10:20 18.06.2019
ООН прогнозирует сокращение населения России
0
200
10:05 18.06.2019
РФ сократила вложения в госбумаги США до минимума за 12 лет
0
228

Возврат к списку