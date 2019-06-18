Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции - СМИ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает французское издание Mediapart.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.