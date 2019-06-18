Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос

12:05 Источник: РБК

Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии — так считают 60% россиян, согласно опросу Левада-центра, проведенному в рамках исследования об отношении общества к армии (есть у РБК). Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. И всего 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.