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НОВОСТИ

Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос

12:05 18.06.2019 Источник: РБК

Каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии — так считают 60% россиян, согласно опросу Левада-центра, проведенному в рамках исследования об отношении общества к армии (есть у РБК). Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. И всего 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.

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