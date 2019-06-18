КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд РФ во вторник огласил решение по жалобе иркутского активиста на закон о проведении публичных мероприятий. КС запретил органам власти отказывать организаторам проводить такие мероприятия, немотивированно ссылаясь на то, что организатор не определил форму обеспечения общественного порядка, передает корр. ТАСС.

"Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка. <…> Основную ответственность за порядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители. При рассмотрении органами власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора подобных обязаннсттей", - говорится в материалах суда.

