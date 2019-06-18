КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности
12:20 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд РФ во вторник огласил решение по жалобе иркутского активиста на закон о проведении публичных мероприятий. КС запретил органам власти отказывать организаторам проводить такие мероприятия, немотивированно ссылаясь на то, что организатор не определил форму обеспечения общественного порядка, передает корр. ТАСС.
"Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка. <…> Основную ответственность за порядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители. При рассмотрении органами власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора подобных обязаннсттей", - говорится в материалах суда.
НОВОСТИ
- 12:32 18.06.2019
- Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится - Песков
- 12:05 18.06.2019
- Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос
- 12:00 18.06.2019
- Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции - СМИ
- 11:32 18.06.2019
- Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой
- 11:20 18.06.2019
- Зеленский решил, о чем он поговорит с Путиным на первой встрече
- 11:05 18.06.2019
- СВР знает о новых планах кибератак на РФ - Нарышкин
- 11:00 18.06.2019
- Кандидат в губернаторы Челябинской области выступил против строительства церквей
- 10:32 18.06.2019
- В аэропорту Новосибирска "взбунтовались" пассажиры задержанного рейса
- 10:20 18.06.2019
- ООН прогнозирует сокращение населения России
- 10:05 18.06.2019
- РФ сократила вложения в госбумаги США до минимума за 12 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать