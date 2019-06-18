Утверждать о росте бедности в России нельзя, считает Песков
13:00 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о росте числа россиян, живущих за чертой бедности.
"У нас число людей, доходы которых сократились, слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России. В то же время, говорить о росте бедности в данном случае нельзя", - сказал Песков.
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