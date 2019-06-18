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Власти Египта запретили хоронить экс-президента Мурси на семейном кладбище

14:00 18.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Египта запретили хоронить Мухаммеда Мурси на семейном кладбище. Об этом агентству Reuters рассказал сын бывшего президента Абдулла Мурси. По его словам, родственникам даже не сообщили, куда увезли тело. Сейчас в ситуации разбираются адвокаты.

Бывший глава государства скончался накануне во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Мурси был отстранён от власти в 2013 году военными на фоне народных волнений.  Говорит Москва

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