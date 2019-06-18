Президент Туркмении назначил губернатором своего сына

13:20 Источник: Эхо Москвы

Президент Туркменистана назначил своего сына губернатором. Сердар Бердымухамедов будет руководить Ахалским велаятом. Это одна их крупных провинций страны, передаёт агентство Reuters. Единственному сыну туркменского лидера 37 лет. Он был заместителем министра иностранных дел и депутатом парламента. Его прочат в преемники отца. Эхо Москвы