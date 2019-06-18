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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

13:05 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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