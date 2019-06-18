Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД
13:05 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Данное решение было принято при поддержке всех думских фракций, за закон проголосовали 417 депутатов, один воздержался.
Согласно тексту, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
НОВОСТИ
- 14:12 18.06.2019
- ВС РФ ликвидировал три партии
- 14:00 18.06.2019
- Власти Египта запретили хоронить экс-президента Мурси на семейном кладбище
- 13:32 18.06.2019
- В Венесуэле отрабатывается универсальный "вирусный" механизм акций влияния - Нарышкин
- 13:20 18.06.2019
- Президент Туркмении назначил губернатором своего сына
- 13:00 18.06.2019
- Утверждать о росте бедности в России нельзя, считает Песков
- 12:32 18.06.2019
- Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится - Песков
- 12:20 18.06.2019
- КС запретил отказ в митингах, если организатор не указал формы обеспечения безопасности
- 12:05 18.06.2019
- Большинство россиян считают военную службу обязательной для настоящего мужчины - опрос
- 12:00 18.06.2019
- Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции - СМИ
- 11:32 18.06.2019
- Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке под Пензой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать