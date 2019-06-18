Верховный суд ликвидировал три партии

14:12 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд России ликвидировал по иску Минюста РФ за неучастие в выборах три партии — Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Информация об этом содержится на официальном сайте суда.



«Иск удовлетворен полностью», — значится в карточках трех дел. Ранее суд по аналогичным основаниям ликвидировал Партию пенсионеров России. Эхо Москвы

