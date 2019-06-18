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НОВОСТИ

Верховный суд ликвидировал три партии

14:12 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд России ликвидировал по иску Минюста РФ за неучастие в выборах три партии — Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и  «Союз горожан». Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

«Иск удовлетворен полностью», — значится в карточках трех дел. Ранее суд по  аналогичным основаниям ликвидировал Партию пенсионеров России.  Эхо Москвы

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