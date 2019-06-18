В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана

15:12 Источник: Эхо Москвы

В Кремле следят, но не вмешиваются в ситуацию на границе Чечни и Дагестана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».



«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией. Вы знаете, что в администрации есть рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов. Это все тщательно отслеживается, но, в данном случае, мы не вмешиваемся», — сказал он.



Пресс-секретарь отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал не устраивать конфликты и пригрозил критикам «поломать пальцы и вырвать языки».



«Я никак это не комментирую», — сказал Д.Песков.



Ранее на выезде из дагестанского Кизляра появился указатель о том, что это чеченская территория. Местные жители его демонтировали, что вызвало резкую реакцию в Грозном. Спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что вопрос об изменении границы республики с Чечней отложили до следующего года, — пишет газета «Коммерсантъ».

