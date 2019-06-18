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НОВОСТИ

В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек

16:00 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Глава МВД Казахстана сообщил о задержании на митингах 4 тысяч человек. Из них 677 помещены под административный арест, 305 – оштрафованы, сказал министр Ерлан Тургунбаев. По его словам, за 3 дня митингов пострадали более 300 полицейских, шестеро из них госпитализированы. Министр утверждает, что протестующие били его подчинённых палками, камнями и арматурой. Протесты были связаны с предсказуемым результатом президентских выборов.  Эхо Москвы

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