В МВД Казахстана сообщили о задержании на митингах 4 тысяч человек

16:00 Источник: Эхо Москвы

Глава МВД Казахстана сообщил о задержании на митингах 4 тысяч человек. Из них 677 помещены под административный арест, 305 – оштрафованы, сказал министр Ерлан Тургунбаев. По его словам, за 3 дня митингов пострадали более 300 полицейских, шестеро из них госпитализированы. Министр утверждает, что протестующие били его подчинённых палками, камнями и арматурой. Протесты были связаны с предсказуемым результатом президентских выборов. Эхо Москвы