Сергей Шойгу перешел на гиперзвук
15:32 18.06.2019 Источник: НГ-Online
Вооружённые силы России скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве. Об этом на открывшейся сегодня научно-практической конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», – сказал министр.
Более того, по его словам, новые возможности российских Воздушно-космических сил (ВКС) позволяют применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие. Как заявил Шойгу, бомбардировщики ВКС получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более полутора десятка метров. Оказывается, «российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие, с отклонением 10-15 метров от цели». Самолеты, оснащенные новым бортовым оборудованием, успешно применялись в ходе сирийской военной кампаний, при этом удалось в разы сократить время подготовки полётных заданий, сказал министр.
Кроме того, Сергей Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн. Это должно стать основной задачей в ближайшее время. По словам министра, современные войны требуют новых подходов: «Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени».
А.Р.
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