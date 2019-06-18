Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой - Меркель
16:12 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращение делегации РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой, но без диалога не решить проблемы. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс- конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса, - сказала она. - Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы".
"Поэтому прилагаются усилия для того, чтобы Россия нашла путь в ПАСЕ, но это не может быть любой ценой", - сказала канцлер. "Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", - добавила Меркель.
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